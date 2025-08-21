Россиянин ублажал себя под окнами роддома В Каменске-Уральском задержали мужчину за самоудовлетворение напротив роддома

Россиянин ублажал себя, заглядывая в окна роддома в Каменске-Уральском, сообщает портал KU66 со ссылкой на полицию города. Личность мужчины уже установлена, он задержан и доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства. Инцидент, записанный на видео местными жителями, произошел в ночь на 20 августа.

Да что не так с этим городом!? Сегодня 20 августа ночью такая картина: около окон роддома ходил товарищ и перед палатами рожениц удовлетворял себя, — написали жители в соцсетях.

Ранее в Химках мужчина оказался в центре внимания после того, как начал мастурбировать у всех на виду на проезжей части возле аэропорта Шереметьево. Очевидцы сообщили, что перед этим он порвал свое нижнее белье и сжег паспорт.

До этого сообщалось, что в Ангарске разыскивают мужчину, который под видом покупки лекарств снимал фармацевта под халатом. Посетитель аптеки попросил препарат из закрытого шкафа и, воспользовавшись моментом, когда девушка-фармацевт наклонилась к замку, достал миниатюрную камеру. Поступок мужчины попал на камеры видеонаблюдения.