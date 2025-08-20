Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов В Шереметьево голый мужчина мастурбировал на проезжей части

В Химках мужчина оказался в центре внимания после того, как начал мастурбировать у всех на виду на проезжей части возле аэропорта Шереметьево, передает Telegram-канал «Что там, Москва?». Очевидцы сообщили, что перед этим он порвал свое нижнее белье и сжег паспорт.

Свидетели происшествия поделились с каналом, что в это время автомобили продолжали движение мимо мужчины, пока прохожие не вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков.

Ранее в Пушкино активисты «Русской общины» зафиксировали на видео мастурбацию пожилого мужчины у окна с видом на детскую площадку. Добровольные дружинники установили личность нарушителя, сотрудники Росгвардии задержали его и изъяли видеоматериалы.

