20 августа 2025 в 13:28

Москвич ублажал себя возле одного из столичных аэропортов

В Шереметьево голый мужчина мастурбировал на проезжей части

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Химках мужчина оказался в центре внимания после того, как начал мастурбировать у всех на виду на проезжей части возле аэропорта Шереметьево, передает Telegram-канал «Что там, Москва?». Очевидцы сообщили, что перед этим он порвал свое нижнее белье и сжег паспорт.

Свидетели происшествия поделились с каналом, что в это время автомобили продолжали движение мимо мужчины, пока прохожие не вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков.

Ранее в Пушкино активисты «Русской общины» зафиксировали на видео мастурбацию пожилого мужчины у окна с видом на детскую площадку. Добровольные дружинники установили личность нарушителя, сотрудники Росгвардии задержали его и изъяли видеоматериалы.

До этого в Миссури бывшую учительницу приговорили к пяти годам условного срока за сексуальные домогательства к 16-летнему ученику. Лафлин отправляла подростку откровенные фото и видео сексуального характера, требовала ответные снимки его гениталий и целовала его против воли. Суд признал ее виновной в создании угрозы благополучию ребенка.

