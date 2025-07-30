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30 июля 2025 в 17:19

Учительница отправила школьнику видео с мастурбацией и избежала тюрьмы

В США учительница отправила школьнику видео с мастурбацией и избежала тюрьмы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Миссури 26-летняя бывшая учительница Рикки Линн Лафлин избежала реального тюремного срока за сексуальные домогательства к 16-летнему ученику, сообщает KRCG. Педагог из школы Сент-Джеймса в октябре 2023 года была арестована после того, как отправляла подростку откровенные фото и видео сексуального характера, включая материалы с мастурбацией, и требовала в ответ снимков его гениталий.

Следствие установило, что Лафлин настойчиво склоняла школьника к интимной связи, однажды даже поцеловав его против его воли, однако подросток отказался от дальнейших контактов. Несмотря на первоначальные обвинения по серьезным статьям, включая распространение детской порнографии и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего, обвиняемая заключила досудебное соглашение. 24 июля суд признал ее виновной в создании угрозы благополучию ребенка и назначил пять лет условного срока вместо реального заключения.

Ранее трое подростков надругались над одноклассником в туалете одной из престижных школ Московского района Петербурга. Школьники сняли непристойное видео и выложили в соцсети, в итоге ролик с унижениями разлетелся среди других учеников.

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