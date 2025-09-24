«Мы не меняем географическое положение»: Венгрия вступила в спор с США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своих соцсетях ответил на заявление президента США Дональда Трампа о возможности отказа страны от российской нефти. Дипломат подчеркнул, что Будапешт поддерживает мирные инициативы Вашингтона, но не может игнорировать географические реалии.

Американский президент в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразил уверенность в возможности венгерского руководства отказаться от российских энергоносителей. Сийярто отметил нереалистичность данного требования, потому что на нефти и газе из России государство и существует.

Мы полностью поддерживаем усилия американского президента по достижению мира. Однако мы не можем изменить реальность нашего географического положения, — написал Сийярто.

Он пояснил, что для Венгрии зависимость от российских энергоносителей обусловлена не политическими предпочтениями, а объективными физическими и географическими факторами. По его словам, страна не сможет обеспечить свои энергетические потребности без поставок из России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен полностью прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пришла к такому выводу после переговоров с Трампом.