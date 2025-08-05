Волонтер назвал самое главное для успешной реабилитации участников СВО

Любовь родных и близких является одним из главных факторов, которые влияют на положительную реабилитацию участников СВО, заявил NEWS.ru бизнесмен, волонтер на спецоперации Андрей Телешев. Он также пояснил, что для бойцов крайне важно качество медицины.

Прежде всего это хорошее отношение, любовь, любовь близких. Это самое большое, можно сказать, лекарство и бальзам для наших бойцов. Ну и также, естественно, помощь медперсонала, — сказал он.

Ранее Телешев подчеркнул, чтобы достигнуть коренного перелома в сознании россиян относительно специальной военной операции, необходимо изменить информационную политику. По его словам, в настоящее время тема спецоперации недостаточно освещается в прессе и на телевидении.

До этого бизнесмен исключил возможность примирения с бывшей женой, которая выгнала его из дома из-за помощи российским военным на 120 млн рублей. Волонтер выразил уверенность, что экс-супруга и дочь не изменят своего мнения об СВО, поскольку даже не интересуются событиями на фронте.