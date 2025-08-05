Отдавший 120 млн рублей на СВО бизнесмен исключил примирение с семьей Отдавший 120 млн рублей на СВО Телешев назвал невозможным примирение с семьей

Краснодарский бизнесмен, волонтер на СВО Андрей Телешев с позывным АСС исключил возможность примирения с бывшей женой, которая выгнала его из дома из-за помощи российским военным на 120 млн рублей. В разговоре с NEWS.ru он выразил уверенность, что экс-супруга и дочь не изменят своего мнения.

Нет, там такие люди… Это невозможно. Они не от мира сего. Такое впечатление, что они с Луны прилетели, и ничего не хотят даже слушать, не хотят разговаривать. Это просто невозможно, — подчеркнул он.

По словам Телешева, бывшая жена придерживается либеральных взглядов, которые передала дочери. Волонтер утверждает, что родные даже не интересуются событиями на фронте.

Поэтому разговаривать… Примирения никакого быть не может, — отрезал он.

Ранее Телешев, который тратит почти всю прибыль своей компании «Центр сантехники» на помощь СВО, сообщил NEWS.ru о разводе с женой. Последней каплей терпения супруги, по словам предпринимателя, стали его закупки для фронта на сумму более 120 млн рублей.

До этого Телешев признался, что жена пригрозила отправить его на принудительное лечение в психбольницу. Причиной семейного разлада стала поддержка предпринимателем бойцов СВО на миллионы рублей. По его словам, жена считает, что деньги утекают «налево из семейного бюджета».