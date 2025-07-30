Жена бросила бизнесмена, отдавшего 120 млн рублей на СВО

Краснодарский бизнесмен Андрей Телешев, который тратит почти всю прибыль своей компании «Центр Сантехники» на помощь СВО, сообщил NEWS.ru о разводе с женой. Последней каплей терпения супруги, по словам предпринимателя, стали его закупки для фронта на сумму более 120 млн рублей.

Детям — у нас их четверо — супруга сказала, что папа плохой — «забирает деньги из семьи и отдает левым дядям на СВО». Это главная претензия моей супруги ко мне и, собственно, причина моего семейного фиаско, — рассказал бизнесмен.

Он добавил, что военнослужащие ВС РФ на фронте и победа России в СВО для него важнее семейного счастья. Если жена, которая, по словам Телешева, «ни дня в своей жизни не работала», решила поставить точку в отношениях, то держать ее он не станет.

Наша страна ведет бой за правое дело. Тыл должен в такое время быть поддержкой для фронта… А супруга, которая ни дня в своей жизни не работала, испугалась, что компания разорится. Но компанию создавал я, работая с 18 лет, а сейчас мне 60. И я решаю сам, как тратить прибыль. Я решил тратить на помощь нашей стране, — резюмировал Телешев.

Ранее Телешев признался, что жена пригрозила отправить его на принудительное лечение в психбольницу. Причиной семейного разлада стала поддержка предпринимателем бойцов СВО на миллионы рублей. По его словам, жена считает, что деньги утекают «налево из семейного бюджета».

Семью Телешевых попытался спасти известный поэт Илья Резник. Автор хитов Аллы Пугачевой передал молитвенник для супруги предпринимателя, однако она подарок не оценила, написав: «Спасибо, конечно, а можно лучше деньгами?».