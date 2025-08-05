Волонтер раскрыл, как добиться перелома в сознании россиян на тему СВО Бизнесмен Телешев: россиян нужно больше информировать о происходящем на СВО

Чтобы достигнуть коренного перелома в сознании россиян относительно специальной военной операции, необходимо изменить информационную политику, заявил в беседе с NEWS.ru краснодарский бизнесмен, волонтер на СВО Андрей Телешев с позывным АСС. По его словам, в настоящее время тема спецоперации недостаточно освещается в прессе и на телевидении.

Очень мало в прессе и на телевидении рассказывают, что происходит на линии фронта. Очень мало интервью берут у героев СВО. Все это надо кратно увеличивать, вот тогда до народа можно будет достучаться, и тогда произойдет коренной перелом в сознании всего российского общества, — подчеркнул предприниматель.

Он выразил мнение, что в России освещение событий СВО ведется не с такой интенсивностью, как, например, на Украине или в западных странах. Там многие телеканалы работают в круглосуточном режиме, постоянно информируя зрителей о ситуации в зоне боевых действий, и в РФ нужно к этому стремиться, резюмировал Телешев.

Ранее АСС исключил возможность примирения с бывшей женой, которая выгнала его из дома из-за помощи российским военным на 120 млн рублей. Волонтер выразил уверенность, что экс-супруга и дочь не изменят своего мнения об СВО, поскольку даже не интересуются событиями на фронте.