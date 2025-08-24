Лидер Венесуэлы назвал категорию граждан, которых считает зомби Мадуро назвал зомби тех, кто отказывается защищать страну на фоне угроз США

Жители Венесуэлы, которые отказываются защищать свою страну на фоне угрозы вторжения Соединенных Штатов, являются зомби, заявил в Telegram-канале президент Николас Мадуро. При этом глава государства подчеркнул, что в Венесуэле пока нет таких людей. Он также поприветствовал начало кампании переписи и призыва в ряды Боливарианской национальной милиции.

Кто не восхищается историей нашей Родины и ее правом на суверенитет и самоопределение — тот потерял душу, потерял жизнь. Это зомби. И к счастью, в Венесуэле нет зомби, — убежден Мадуро.

Он добавил, что кто не любит свою семью, тот не способен «ни на что». При этом Мадуро уверен, что участие резервистов и граждан в национальной системе обороны поможет обеспечить мир и сохранить суверенитет Венесуэлы.

Ранее Мадуро объявил о начале общенационального процесса переписи и мобилизации в боливарианскую милицию из-за угрозы со стороны США. Он призвал граждан присоединиться к Национальному плану защиты суверенитета и укрепить обороноспособность страны.