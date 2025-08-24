Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:29

Лидер Венесуэлы назвал категорию граждан, которых считает зомби

Мадуро назвал зомби тех, кто отказывается защищать страну на фоне угроз США

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

Жители Венесуэлы, которые отказываются защищать свою страну на фоне угрозы вторжения Соединенных Штатов, являются зомби, заявил в Telegram-канале президент Николас Мадуро. При этом глава государства подчеркнул, что в Венесуэле пока нет таких людей. Он также поприветствовал начало кампании переписи и призыва в ряды Боливарианской национальной милиции.

Кто не восхищается историей нашей Родины и ее правом на суверенитет и самоопределение — тот потерял душу, потерял жизнь. Это зомби. И к счастью, в Венесуэле нет зомби, — убежден Мадуро.

Он добавил, что кто не любит свою семью, тот не способен «ни на что». При этом Мадуро уверен, что участие резервистов и граждан в национальной системе обороны поможет обеспечить мир и сохранить суверенитет Венесуэлы.

Ранее Мадуро объявил о начале общенационального процесса переписи и мобилизации в боливарианскую милицию из-за угрозы со стороны США. Он призвал граждан присоединиться к Национальному плану защиты суверенитета и укрепить обороноспособность страны.

Венесуэла
Николас Мадуро
США
войны
вторжения
