Котлы под Покровском и Константиновкой: РФ отбирает у ВСУ ключи к Донбассу

Котлы под Покровском и Константиновкой: РФ отбирает у ВСУ ключи к Донбассу

Российские военные продолжают наступление на позиции ВСУ в Донбассе. Военкоры сообщают об успешном продвижении ВС РФ в районе Покровска и Константиновки в ДНР. Украинские подразделения могут попасть в огненные котлы. Станет ли Покровск новым Артемовском (Бахмутом), когда ждать освобождения Константиновки — в материале NEWS.ru.

Какая сложилась обстановка у Покровска

Военный корреспондент Александр Коц сообщил в Telegram-канале, что бои на Покровском участке активизировались в последние две недели. По его словам, в начале июля ВС РФ выбили части ВСУ из села Разино и вошли в Родинское в 4 км от Покровска. Таким образом, ВС РФ удалось перерезать важную трассу, идущую на север и соединяющую город с Добропольем, добавил Коц.

По его словам, российские военные пытаются использовать ту же тактику, которая позволила занять Угледар, Авдеевку, Красногоровку, Курахово и ряд других городов в Донбассе. Она заключается в изоляции района боевых действий и отрезании подразделений ВСУ от снабжения.

«Удавка вокруг Покровско-мирноградской агломерации постепенно затягивается», — пишет военкор. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что взятие Покровска позволит ВС РФ полностью выбить ВСУ с территории ДНР.

«Это крайне важный населенный пункт, логистический узел. Его освобождение даст возможность наступать на Павлоград по дороге на Лозовую по дуге. ВС РФ, атакующие с севера и юга, могут встретиться в Барвенково. Взятие Покровска, другими словами, позволит полностью окружить все оставшиеся группировки в ДНР», — пояснил эксперт.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Каких успехов добилась российская армия у Константиновки

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что ВС РФ улучшили тактические позиции в ходе наступления в Донбассе. По его словам, особое внимание уделяется охвату Покровска, есть успехи и у Константиновки. «Наши подразделения уверенно продвигаются вперед. Это касается и Константиновского направления <…> в районе населенного пункта Яблоновка», — подчеркнул Пушилин. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские подразделения двинулись на Константиновку со стороны Яблоновки и начали зачистку огневых мешков в данном районе. По неподтвержденным сведениям, штурм Константиновки уже не за горами. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Продвижение российских войск на обоих участках вряд ли можно назвать быстрым, однако на то есть свои причины, подчеркнул Перенджиев. По его словам, военные ВС РФ не идут в лоб всеми имеющимися силами, а предпочитают двигаться в обход.

«Эта тактика показала свою эффективность. С севера надо брать под контроль Попасную и Новодмитровку, а затем огибать город и взять Кондратовку и ряд других населенных пунктов. Тогда ВС РФ окружат Константиновку, что создаст большие проблемы для ВСУ», — пояснил эксперт.

Полковник в запасе Михаил Тимошенко сказал NEWS.ru, что подобные маневры позволят российским войскам минимизировать потери личного состава и техники.

«Мощные прорывы в стиле Великой Отечественной дорого стоят. В 1943 году Донбасская операция принесла нам не только освобождение этого края, но и 250 тыс. безвозвратных потерь убитыми и умершими от ран. Сейчас нам нужна такая цена? Конечно, нет, поэтому наступаем медленно, зато бережем людей», — объяснил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Когда замкнутся котлы вокруг Покровска и Константиновки

По мнению Тимошенко, украинские подразделения постараются всеми силами избежать окружения в Покровске и Константиновке. «Есть признаки, что ВСУ начали потихоньку отчаливать оттуда. Накроют ли их всех огнем? Вряд ли, мы стараемся не попадать по гражданским объектам. У ВСУ практически все оборонительные линии замкнуты на жилье. Значит, приходится их выманивать оттуда, лишать подвоза припасов и вывоза раненых. Вот в чем проблема», — пояснил Тимошенко.

Капитан III ранга запаса Максим Климов высказал похожее мнение в беседе с NEWS.ru. Он отметил, что военные ВСУ постараются уйти из опасного района при угрозе окружения.

«Украинцы стараются не удерживать части непосредственно в котлах — они их выводят. Они делают так, чтобы каждый километр стоил ВС РФ большой крови», — отметил эксперт.

Перенджиев не сомневается в том, что военные ВСУ постараются навязать российским военным городские бои и превратить Покровск во «второй Бахмут».

«В лучшем случае освободить Покровск и Константиновку получится в октябре этого года», — резюмировал эксперт.

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