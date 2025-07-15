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15 июля 2025 в 10:17

Стало известно, где похоронят режиссера Мороза

Золотовицкий: режиссер Юрий Мороз будет похоронен на Ваганьковском кладбище

Юрий Мороз Юрий Мороз Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актера и режиссера Юрия Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По его словам, которые приводит ТАСС, траурные мероприятия пройдут 16 июля.

Да, [на Ваганьковском кладбище], — сказал собеседник агентства.

Ранее супруга Мороза актриса Виктория Исакова сообщала, что гражданская панихида состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ № 1 в 10:00 мск. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище только для родных и близких.

Мороз умер 14 июля в возрасте 68 лет. Он был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Режиссер умер после нескольких лет борьбы с онкологией. Известно, что артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года.

В свою очередь теле- и радиоведущий, режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что умерший Юрий Мороз был его хорошим знакомым. По его словам, кинодеятель оставил след не только в кинематографе, но и лично в его сердце. По словам критика, они познакомились с Морозом более 50 лет назад.

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