Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:03

Россиян предупредили, что грозит за самовольное остекление балкона

Специалист по ЖКХ Бондарь: за самовольное остекление балкона грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае самовольного остекления или обшивки балкона грозит штраф до двух с половиной тысячи рублей, заявил «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он добавил, что, помимо денежного взыскания, собственника обяжут сделать демонтаж за свой счет.

За незаконное остекление или обшивку балкона собственник рискует получить штраф. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для граждан он составляет до двух с половиной тысячи рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч, а для организаций — от 40 до 50, — уточнил Бондарь.

Как пояснил эксперт, поскольку фасад относится к общедомовому имуществу, любые изменения его внешнего вида требуют соблюдения установленных правовых норм. Несанкционированная установка каких-либо элементов нарушает единый архитектурный стиль, а также создает угрозу безопасности.

Дмитрий Бондарь ранее заявил, что, если соседи имеют привычку курить на балконе, и их табачный дым проникает в общий коридор или рядом расположенные квартиры, то это может повлечь за собой штраф для них. По его словам, штраф за курение на лестничных клетках, в лифтах, коридорах и на общих балконах может достигать 1500 рублей.

штрафы
балконы
жильё
квартиры
