Россиян предупредили, что грозит за самовольное остекление балкона

В случае самовольного остекления или обшивки балкона грозит штраф до двух с половиной тысячи рублей, заявил «Москве 24» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он добавил, что, помимо денежного взыскания, собственника обяжут сделать демонтаж за свой счет.

За незаконное остекление или обшивку балкона собственник рискует получить штраф. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, для граждан он составляет до двух с половиной тысячи рублей, для должностных лиц — до пяти тысяч, а для организаций — от 40 до 50, — уточнил Бондарь.

Как пояснил эксперт, поскольку фасад относится к общедомовому имуществу, любые изменения его внешнего вида требуют соблюдения установленных правовых норм. Несанкционированная установка каких-либо элементов нарушает единый архитектурный стиль, а также создает угрозу безопасности.

