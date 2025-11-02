Лифт с девушкой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве

Лифт сорвался с 12-го этажа жилого дома на улице Обручева на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, внутри находилась девушка. Спасатели достали ее на восьмом этаже и госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По словам местных жителей, лифт в доме был установлен меньше года назад, но уже тогда люди жаловались на странный шум и проблемы с его работой. Сейчас соседи готовят коллективную жалобу на управляющую компанию. При этом, по одной из версий, причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации подъемного механизма.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жители многоквартирных домов могут добиться ремонта неисправного лифта, обратившись с жалобой в управляющую компанию или ТСЖ. Он подчеркнул, что работы по обслуживанию подъемного механизма входят в минимальный перечень услуг по содержанию общедомового имущества.

До этого жители Белгорода застряли в лифте во время атаки ВСУ. ЧП произошло в доме на улице Костюкова, когда в городе работал режим ракетной опасности. По словам местных жителей, в городе случаются частые перебои с электроэнергией, что и послужило причиной остановки кабины.