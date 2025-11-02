Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 15:14

Лифт с девушкой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Лифт сорвался с 12-го этажа жилого дома на улице Обручева на юго-западе Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, внутри находилась девушка. Спасатели достали ее на восьмом этаже и госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По словам местных жителей, лифт в доме был установлен меньше года назад, но уже тогда люди жаловались на странный шум и проблемы с его работой. Сейчас соседи готовят коллективную жалобу на управляющую компанию. При этом, по одной из версий, причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации подъемного механизма.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что жители многоквартирных домов могут добиться ремонта неисправного лифта, обратившись с жалобой в управляющую компанию или ТСЖ. Он подчеркнул, что работы по обслуживанию подъемного механизма входят в минимальный перечень услуг по содержанию общедомового имущества.

До этого жители Белгорода застряли в лифте во время атаки ВСУ. ЧП произошло в доме на улице Костюкова, когда в городе работал режим ракетной опасности. По словам местных жителей, в городе случаются частые перебои с электроэнергией, что и послужило причиной остановки кабины.

Москва
лифты
происшествия
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Лифт с девушкой внутри сорвался с 12-го этажа в Москве
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.