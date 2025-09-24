В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь над регионами России БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали и перехватили 70 БПЛА Вооруженных сил Украины в течение прошедшей ночи с 23:00 до 07:00 по московскому времени, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Крымом и акваторией Черного моря.

В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Всего была озвучена информация о пятерых пострадавших. В Минобороны России соответствующую информацию пока не комментировали.

В частности, уточнялось, что трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног доставили в городскую больницу № 2. Еще один человек с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением был отправлен в областную клиническую больницу.