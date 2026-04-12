Королевская семья Британии: новости, Миддлтон вызвала Гарри на разговор

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готовится к разговору с принцем Гарри насчет его супруги Меган Маркл. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 12 апреля?

Что известно о планах Миддлтон на беседу с Гарри

Кейт Миддлтон обеспокоена все более заметными появлениями Меган Маркл на публике, в связи с чем сейчас готовится к беседе с принцем Гарри, сообщает RadarOnline. По данным источника, принцесса вызвала брата своего супруга на разговор, чтобы попросить его «держать Маркл под контролем».

«Каждое новое появление или заголовок добавляют еще больше напряжения, и Кейт все больше убеждается, что некоторые действия Меган тщательно продуманы, чтобы спровоцировать реакцию. Ей становится все труднее это игнорировать, особенно учитывая, как это сказывается на Уильяме и остальной семье», — говорится в статье.

Как отметил источник издания, Миддлтон уверена, что Гарри способен изменить ситуацию и контролировать действия своей супруги.

«Поэтому она сейчас фактически призывает принца Гарри взять Меган под контроль — не из-за враждебности, а потому что видит в этом единственный способ вернуть контроль над все более неуправляемой ситуацией <…>. Для Кейт это особенно удручающе, потому что она приложила немалые усилия, чтобы сгладить напряженность между братьями. Как только ей кажется, что она добивается даже малейшего прогресса, всплывает что-то еще — очередное появление, очередной заголовок, что, кажется, сводит на нет всю проделанную работу», — заявил инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о планах Меган Маркл на Голливуд

Меган Маркл спустя почти шесть лет после жизни в Калифорнии планирует переехать в новый дом поближе к Голливуду, сообщает Heatworld. По информации источника, так герцогиня Сассекская хочет «облегчить себе жизнь» в преддверии возвращения в киноиндустрию.

«Меган решила, что, если она будет жить ближе к Лос-Анджелесу, ей станет проще. Ей надоело тратить по четыре часа в день на дорогу, когда у нее назначены встречи, а тот факт, что соседи продолжают сплетничать о них с мужем, не прибавляет ей чувства защищенности. Кроме того, она считает, что они с Гарри слишком оторваны от светской жизни Голливуда, а ей хотелось бы иметь больше возможностей, потому что именно там заключаются самые выгодные сделки», — заявил инсайдер.

Уточняется, что Маркл хотела приобрести второе жилье в Брентвуде или Бель-Эйр, но финансовое положение пары не позволяет им содержать сразу два особняка.

«Не то чтобы ей не нравился их дом в Монтесито. Но Меган говорит, что это место слишком далеко. Ей не нравится чувствовать себя сторонним наблюдателем, и это просто реалии жизни вдали от событий. Из-за этого Меган чувствует себя гораздо более оторванной от мира, чем она ожидала, и она готова что-то менять», — говорится в статье.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 апреля: где сбои в России

Критика Вяльбе, санкции, уважение к Пугачевой: как живет Дмитрий Губерниев

Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова