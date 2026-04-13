Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 02:20

Названо условие, при котором проезд в транспорте может стать бесплатным

Прокофьев призвал сделать бесплатным проезд в транспорте при интернет-сбоях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России необходимо сделать бесплатный проезд в общественном транспорте во время цифровых сбоев в работе платежных сервисов и терминалов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев. По его словам, инициатива связана с участившимися случаями, когда люди не могут добраться до точки назначения из-за отказа безналичной оплаты.

Складывается своеобразная цифровая реальность, когда любые сервисы, в том числе жизнеобеспечения, могут внезапно перестать работать — от банковских приложений до транспортных терминалов. При этом государство на протяжении длительного времени проводило целенаправленную политику по сокращению использования наличных средств. 3 апреля в метро Москвы приняли решение бесплатно пускать людей, чтобы они добрались до точки назначения, когда оплата проезда бесконтактными банковскими картами стала недоступной. Необходимо закрепить на законодательном уровне норму: если пассажиры не могут оплатить проезд из-за сбоя в работе платежных сервисов, валидаторов или терминалов, то муниципальные перевозчики обязаны осуществлять перевозку бесплатно, — сказал Прокофьев.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на участке метро между станциями «Беговая» и «Василеостровская» увеличен интервал движения. Это решение объяснили техническими причинами.

Власть
россияне
инициативы
сбои
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидер «Тисы» обратился со спорным призывом к президенту Венгрии
«Его не должно быть»: Украина требует отмены матча с РФ по водному поло
Иран нашел виновного в срыве подписания соглашений с США
Названо условие, при котором проезд в транспорте может стать бесплатным
Орбан проиграл выборы в Венгрии: кто его заменит, что это значит для России
«Придется»: глава победившей в Венгрии партии сделал заявление о Путине
Люди в масках расстреляли посетителей одного из ресторанов в США
Уроженец Белоруссии стал директором израильской разведслужбы
«Самое страшное испытание»: Долина высказалась о ситуации с квартирой
Лидер победившей в Венгрии партии уже взял курс на сближение с ЕС и НАТО
Срок пасхального перемирия истек
«У меня много огня в характере»: Дина Корзун о съемках с Харди, ИИ, МХАТе
Пешеходы чудом уцелели в жуткой аварии под Ярославлем
Лидер «Тисы» подтвердил победу партии на выборах
Выборы в Венгрии ночью 13 апреля: последние новости, слова мировых лидеров
США озвучили дату блокировки всех выходящих из иранских портов судов
Поддержка Валиевой, семья с Песковым, ледовые шоу: как живет Татьяна Навка
Нефтегазовая компания Eni внезапно взмолилась о российских ресурсах
«Кладбище самолетов»: США в Иране используют суда почти 70-летней давности
Удар по сельскому рынку унес жизни 200 жителей Нигерии
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.