Названо условие, при котором проезд в транспорте может стать бесплатным

В России необходимо сделать бесплатный проезд в общественном транспорте во время цифровых сбоев в работе платежных сервисов и терминалов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев. По его словам, инициатива связана с участившимися случаями, когда люди не могут добраться до точки назначения из-за отказа безналичной оплаты.

Складывается своеобразная цифровая реальность, когда любые сервисы, в том числе жизнеобеспечения, могут внезапно перестать работать — от банковских приложений до транспортных терминалов. При этом государство на протяжении длительного времени проводило целенаправленную политику по сокращению использования наличных средств. 3 апреля в метро Москвы приняли решение бесплатно пускать людей, чтобы они добрались до точки назначения, когда оплата проезда бесконтактными банковскими картами стала недоступной. Необходимо закрепить на законодательном уровне норму: если пассажиры не могут оплатить проезд из-за сбоя в работе платежных сервисов, валидаторов или терминалов, то муниципальные перевозчики обязаны осуществлять перевозку бесплатно, — сказал Прокофьев.

