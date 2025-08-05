Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 19:00

Школьник попал в больницу после игры с бутылкой и зажигалкой за гаражами

В Саратове 13-летний подросток получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Саратовской области 13-летний подросток получил ожоги после того, как он и его друг подожгли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. ЧП случилось 4 августа в гаражном массиве на улице Высокой в Саратове.

ЧП произошло вчера днем. В гаражах на Высокой два мальчика подожгли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, — сказано в сообщении.

Как пояснили спасатели, пламя от горящей бутылки перекинулось на одежду одного из подростков. Пострадавшего с ожогами оперативно доставили в медицинское учреждение. Тяжесть полученных травм в официальном сообщении не уточнили.

Ранее в Стамбуле полиция задержала местного жителя, устроившего пожар в мечети Айя-София. Инцидент произошел после завершения молитвы, когда мужчина в красной кепке поджег стопку бумаг внутри храма. Распространения огня удалось избежать.

Кроме того, в Александрове Владимирской области неизвестные подожгли машину кандидата в Совет депутатов муниципального округа 48-летнего Виктора Плаха. Инцидент произошел в ночь на 4 августа у гаража на улице Совхоз Правды.

Саратов
пожары
происшествия
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
На Урале самосвал выехал под поезд
Калининградца арестовали за передачу информации о спутниках спецслужбам США
В МИД РФ раскрыли, какие зверства происходят в секретных тюрьмах ВСУ
Жена Диброва опровергла слухи о разводе с супругом
Марочко раскрыл жуткие последствия новой атаки дрона ВСУ в ЛНР
В российском городе вспыхнули массовые беспорядки с участием мигрантов
Гибель известного комментатора не дойдет до суда
Камчатское землетрясение сравнили с одной из главных катастроф античности
В Минпросвещения объяснили, зачем нужно вводить ГОСТ на школьную форму
Россияне увидят луну необычного цвета во время затмения
Рвет губы и ломает лицо: бородатый нелегал кошмарил женщин Таганрога
Пекин заявил о готовности способствовать урегулированию кризиса на Украине
Гагаузия не собирается повиноваться Молдавии
Врачи оторвали младенцу руку во время родов и выбросили мать из палаты
Голый мужчина с секс-игрушкой на палке наводит страх на туристов в Словакии
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.