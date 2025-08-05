Школьник попал в больницу после игры с бутылкой и зажигалкой за гаражами

Школьник попал в больницу после игры с бутылкой и зажигалкой за гаражами В Саратове 13-летний подросток получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой

В Саратовской области 13-летний подросток получил ожоги после того, как он и его друг подожгли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. ЧП случилось 4 августа в гаражном массиве на улице Высокой в Саратове.

ЧП произошло вчера днем. В гаражах на Высокой два мальчика подожгли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, — сказано в сообщении.

Как пояснили спасатели, пламя от горящей бутылки перекинулось на одежду одного из подростков. Пострадавшего с ожогами оперативно доставили в медицинское учреждение. Тяжесть полученных травм в официальном сообщении не уточнили.

Ранее в Стамбуле полиция задержала местного жителя, устроившего пожар в мечети Айя-София. Инцидент произошел после завершения молитвы, когда мужчина в красной кепке поджег стопку бумаг внутри храма. Распространения огня удалось избежать.

Кроме того, в Александрове Владимирской области неизвестные подожгли машину кандидата в Совет депутатов муниципального округа 48-летнего Виктора Плаха. Инцидент произошел в ночь на 4 августа у гаража на улице Совхоз Правды.