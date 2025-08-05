Марочко раскрыл число сдавшихся в плен солдат ВСУ в ЛНР Марочко: около 15 бойцов ВСУ добровольно сложили оружие за две недели в ЛНР

Около 15 украинских солдат, которых окружили в районе населенных пунктов Шипиловка и Григоровка в Луганской Народной Республике, добровольно сложили оружие за последние две недели, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в ответ на вопрос корреспондентов ТАСС. Он отметил, что в этой местности весьма сложный рельеф. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Север Григоровки и запад Шипиловки — это позиции украинских боевиков в Кременских лесах и Серебрянском лесничестве. Рельеф местности здесь сложный. <…> По моей информации, там за две недели порядка отделения — то есть 10–15 человек — пожелали добровольно сдаться в плен, — сказал эксперт.

Ранее представители российских силовых структур сообщили об учащении случаев добровольной сдачи в плен военнослужащих армии Украины. Основной причиной сложившейся ситуации являются тяжелые условия службы и отсутствие дальнейших перспектив, отметили они. Солдаты ВСУ оставляют свои позиции из-за насильственного характера мобилизации, низкой компетенции руководства и «мясных штурмов».