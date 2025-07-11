Психиатр объяснила, как подавление негативных эмоций разрушает здоровье

Подавление злости, обиды и других негативных эмоций чревато хронической усталостью и сбоями в работе щитовидной железы, заявила KP.RU психиатр Татьяна Зеленкова-Захарчук. Такая поведенческая привычка также грозит развитием серьезных болезней.

Очень важно не подавлять, а выражать злость, обиды и разочарования, чтобы эти состояния не стали хроническими и не привели к заниженной самооценке и состоянию беспомощности, ложной вины, потери веры в себя и к «программе жертвы», которая зачастую вызывает болезни, — отметила Зеленкова-Захарчук.

Она напомнила, что длительный стресс может привести к бессоннице, гормональным нарушениям и проблемам с репродуктивным здоровьем. Чтобы минимизировать последствия, важно своевременно прорабатывать негативные эмоции через общение, спорт или консультации с психологом.

Психиатр Михаил Ответчиков ранее предупредил, что стресс может не только вызывать психические расстройства, но и ускорять старение мозга. По его словам, стресс способен заглушать определенные гены, отвечающие за важные функции.