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10 июля 2025 в 13:44

Психиатр раскрыл, как стресс ускоряет старение мозга

Психиатр Ответчиков рассказал, что стресс может ускорить старение мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стресс может не только вызывать психические расстройства, но и ускорять старение мозга, заявил KP.RU врач-психиатр Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Михаил Ответчиков. По его словам, стресс способен заглушать определенные гены, отвечающие за важные функции.

В ДНК записана вся информация о нас. Стресс — будь то тяжелое событие в детстве или постоянное напряжение — может запускать комплексные биохимические реакции. Под их действием к определенным участкам ДНК «приклеиваются» особые химические метки — «эпигенетические ярлычки», — объяснил медик.

Ответчиков отметил, что эпигенетические изменения, вызванные стрессом, связаны с ранним старением мозга. Эти изменения приводят к ухудшению памяти, внимания и концентрации. Хотя полностью стереть негативные последствия нельзя, их можно ослабить с помощью психотерапии, здорового образа жизни и регулярной физической активности.

Ранее психолог Дарья Сальникова заявила, что прокрастинация, в отличие от лени, вызывает у человека сильный стресс. По ее словам, ленивым людям комфортно, когда они подолгу ничего не делают.

стресс
ДНК
старение
мозг
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