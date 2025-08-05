Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного

Американскую легкоатлетку Ша'Карри Ричардсон, олимпийскую чемпионку в спринте, задержали в аэропорту Сиэтл/Такома (штат Вашингтон) по подозрению в нападении, сообщает AP. Правоохранители зафиксировали на камерах наблюдения, как спортсменка схватила рюкзак своего парня, толкнула его в стену и швырнула в него наушниками.

Ричардсон провела ночь в исправительном центре Саут в Де-Мойне (Вашингтон), после чего была отпущена. Ее партнером оказался бегун Кристофер Коулман, который на проходящем чемпионате по легкой атлетике заявил, что не собирается подавать заявление на спортсменку.

Это была просто дурацкая ситуация. Есть ли у нее (Ша'Карри Ричардсон. — NEWS.ru) то, над чем стоит поразмышлять? Конечно. Но и у меня есть над чем поработать. И у вас, как и у всех остальных. Я такой человек, я делюсь светом и любовью, — сказал парень спортсменки.

Ранее футболист Федор Смолов стал участником конфликта в одном из столичных заведений. Спортсмен применил физическую силу, в результате чего двое мужчин получили повреждения.