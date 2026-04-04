Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 00:19

В СФ объяснили, почему сейчас не грозит наступление третьей мировой войны

Матвиенко исключила возможность развязывания человечеством третьей мировой войны

Совет Федерации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Оснований для развязывания третьей мировой войны пока нет, заявила в беседе с информационной службой «Вести» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, апокалиптические прогнозы сегодня неуместны, хотя кризис международной безопасности и доверия достиг чудовищного уровня.

Матвиенко назвала операцию США и Израиля против Ирана серьезной геополитической ошибкой. По ее мнению, Вашингтон и Тель-Авив недооценили иранский потенциал и сплоченность нации, ошибочно рассчитывая на быструю смену власти.

Что касается третьей мировой войны, я бы так не говорила. Мне кажется, для этого пока нет, к счастью, оснований. Надо больше говорить о нарастающем системном кризисе международной безопасности и о чудовищном кризисе доверия в международных отношениях, — сказала Матвиенко.

Спикер СФ также отметила, что США стремятся подчинить себе все нефтегазовые государства и диктовать цены на энергоресурсы. Она выразила сожаление, что из мировой политики ушла ответственность, а последствия авантюр Вашингтона привели к разрушениям на Ближнем Востоке и энергетическому кризису.

Ранее Bloomberg написал, что готовность американского президента Дональда Трампа атаковать противников на Ближнем Востоке и дестабилизировать союзников на европейской арене грозит ввергнуть мир в «новую ядерную эру». По словам аналитиков, действия хозяина Белого дома могут вызвать «цепную реакцию», в случае которой ядерное оружие появится у многих стран.

Власть
Валентина Матвиенко
третья мировая война
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.