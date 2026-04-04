В СФ объяснили, почему сейчас не грозит наступление третьей мировой войны

В СФ объяснили, почему сейчас не грозит наступление третьей мировой войны Матвиенко исключила возможность развязывания человечеством третьей мировой войны

Оснований для развязывания третьей мировой войны пока нет, заявила в беседе с информационной службой «Вести» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, апокалиптические прогнозы сегодня неуместны, хотя кризис международной безопасности и доверия достиг чудовищного уровня.

Матвиенко назвала операцию США и Израиля против Ирана серьезной геополитической ошибкой. По ее мнению, Вашингтон и Тель-Авив недооценили иранский потенциал и сплоченность нации, ошибочно рассчитывая на быструю смену власти.

Что касается третьей мировой войны, я бы так не говорила. Мне кажется, для этого пока нет, к счастью, оснований. Надо больше говорить о нарастающем системном кризисе международной безопасности и о чудовищном кризисе доверия в международных отношениях, — сказала Матвиенко.

Спикер СФ также отметила, что США стремятся подчинить себе все нефтегазовые государства и диктовать цены на энергоресурсы. Она выразила сожаление, что из мировой политики ушла ответственность, а последствия авантюр Вашингтона привели к разрушениям на Ближнем Востоке и энергетическому кризису.

Ранее Bloomberg написал, что готовность американского президента Дональда Трампа атаковать противников на Ближнем Востоке и дестабилизировать союзников на европейской арене грозит ввергнуть мир в «новую ядерную эру». По словам аналитиков, действия хозяина Белого дома могут вызвать «цепную реакцию», в случае которой ядерное оружие появится у многих стран.