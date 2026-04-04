«Он расстроился»: обиженного на Трампа Макрона похвалили за «умные вещи» Медведев: Макрон после издевок Трампа может встать на сторону России по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, оскорбленный насмешками американского коллеги Дональда Трампа, может в итоге признать правоту России в украинском конфликте, пошутил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсетях. По его словам, глава Франции уже начал говорить «умные вещи» о бесполезности американской операции в Иране.

После того как Трамп высмеял Макрона, тот так расстроился, что даже сказал несколько умных вещей о том, что операция США в Иране является бесполезной авантюрой. Подождем, пока Трамп унизит его еще сильнее, — написал Медведев.

Не исключено, что Макрон, по мнению российского политика, дойдет до признания правоты России в конфликте с Украиной. Поводом для иронии стали недавние высказывания Трампа, который пошутил о семейных отношениях французского президента, напомнив о пощечине от его жены Брижит.

Макрон назвал нападки Трампа «неэлегантными», но заявил, что не будет отвечать на них. Политик призвал сосредоточиться на деэскалации иранского конфликта.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал видео, в котором пародирует Макрона в солнцезащитных очках во время Всемирного экономического форума в Давосе. В кадре Стармер надел аксессуар в стиле «авиаторы», схожий с тем, что в последнее время часто носит французский лидер. Обращаясь к зрителям, британский премьер произнес слово «бонжур».