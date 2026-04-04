04 апреля 2026 в 00:01

Омега-6: для чего человеку, где брать, чем опасен дефицит. Ликбез от врача

Омега-6 — группа полиненасыщенных жирных кислот, относящихся к незаменимым нутриентам, которые не синтезируются в организме в достаточном количестве, поэтому должны поступать с пищей. Врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Екатерина Сысоева в интервью NEWS.ru рассказала, чем полезен этот элемент для организма и к чему приводит его недостаток.

Чем омега-6 отличается от омега-3

Несмотря на сходство по структуре, омега-6 и омега-3 выполняют во многом противоположные функции. Первые участвуют в запуске воспалительных процессов, что необходимо для защиты организма, тогда как вторые, напротив, обладают противовоспалительным эффектом. Ключевое значение имеет баланс: избыток омега-6 при недостатке омега-3 может способствовать хроническому воспалению. В рационе современного человека это соотношение часто смещено в сторону омега-6.

Роль омега-6 в организме

Прежде всего, омега-6 являются важным структурным компонентом клеточных мембран. Линолевая и арахидоновая кислоты обеспечивают их текучесть и стабильность, что необходимо для нормальной работы рецепторов, транспорта веществ и межклеточного взаимодействия.

Значимую роль омега-6 играют в регуляции иммунного ответа. Они участвуют в синтезе медиаторов воспаления, позволяя организму эффективно реагировать на инфекции и повреждения тканей. Этот механизм является физиологически необходимым, однако требует баланса с противовоспалительными факторами.

Кроме того, омега-6 участвуют в процессах гемостаза. Через синтез биологически активных веществ они влияют на агрегацию тромбоцитов и сосудистый тонус, обеспечивая адекватное свертывание крови и предотвращая избыточные кровопотери.

Особое значение имеет участие омега-6 в образовании эйкозаноидов — гормоноподобных соединений (простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов), которые регулируют воспаление, болевые реакции и сосудистые процессы. Это один из ключевых механизмов их действия.

Также омега-6 играют важную роль в поддержании кожного барьера. Они способствуют сохранению гидролипидного слоя, уменьшают трансэпидермальную потерю влаги и поддерживают целостность кожи. Дефицит этих жирных кислот ассоциирован с сухостью, шелушением и снижением защитных функций кожи.

Польза для мужчин

Для мужчин омега-6 важны в контексте энергетического обмена и поддержания нормальной функции мышечной ткани. Кроме того, эти полиненасыщенные жирные кислоты являются предшественниками ряда биологически активных соединений, включая простагландины и тромбоксаны. Эти вещества регулируют сосудистый тонус, участвуют в адаптационных реакциях организма и обеспечивают адекватный иммунный ответ. Таким образом, омега-6 опосредованно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и защитные механизмы организма.

Отдельного внимания заслуживает их участие в регуляции воспалительных процессов. В физиологических условиях это необходимо для защиты тканей, однако при избыточном поступлении омега-6, особенно на фоне дефицита омега-3, возможно усиление хронического низкоинтенсивного воспаления. Это состояние рассматривается как один из факторов риска развития метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Польза для женщин

У женщин омега-6 участвуют в регуляции гормонального фона. Они в том числе оказывают влияние на синтез биологически активных веществ — простагландинов, которые регулируют сократительную активность матки и особенности менструального цикла. Это объясняет их участие в формировании физиологических процессов репродуктивной системы.

Линолевая кислота, как один из основных представителей омега-6, имеет ключевое значение для состояния кожи. Она входит в состав эпидермального липидного барьера, обеспечивая его целостность, снижая трансэпидермальную потерю влаги и предотвращая сухость. Достаточное поступление омега-6 способствует поддержанию эластичности кожи, снижению раздражения и улучшению ее защитных функций.

Также отмечается влияние полиненасыщенных жирных кислот на состояние волос, что связано с их участием в липидном обмене и питании волосяных фолликулов. При дефиците этих жирных кислот могут наблюдаться сухость кожи, ломкость волос и снижение барьерных свойств эпидермиса.

Источники и норма

Основными источниками омега-6 являются растительные масла (подсолнечное, кукурузное, соевое), орехи, семена и продукты их переработки. В отличие от омега-3, они широко представлены в рационе. Рекомендуемая доля омега-6 составляет около 5–10% от общей калорийности рациона.

Неочевидные источники

Полиненасыщенные жирные кислоты широко представлены не только в натуральных продуктах, но и в значительном количестве содержатся в промышленно переработанной пище: соусы, выпечка, фастфуд, полуфабрикаты. В ряде случаев омега-6 включаются в состав обогащенных продуктов и даже напитков.

Однако важно учитывать, что подобные источники нередко сопровождаются высоким содержанием простых сахаров, трансжиров и рафинированных углеводов. Такое сочетание может оказывать неблагоприятное влияние на обмен веществ, способствовать развитию хронического воспаления и увеличивать риск метаболических нарушений.

Нужно ли принимать добавки омега-6

В отличие от омега-3, дополнительный прием омега-6 в виде БАДов, как правило, не требуется. Большинство людей получают их в избытке с пищей. Исключения возможны при специфических состояниях, но требуют консультации врача.

Дефицит омега-6

Дефицит омега-6 встречается редко, но может привести к неприятным последствиям. Он проявляется сухостью кожи, нарушением ее барьерной функции, замедленным заживлением ран и снижением иммунитета.

Переизбыток омега-6

Избыточное потребление омега-6, особенно при недостатке омега-3, может способствовать развитию хронического воспаления, увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений. Это связано с усиленной продукцией провоспалительных медиаторов.

Читайте также:

Омега-3: роль в организме, что нужно есть, чем опасен дефицит. Советы врача

Диетолог раскрыла, дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина

Села батарейка? Какие витамины пить весной, чтобы не падать с ног

Врач рассказала, какую опасность представляют БАДы с маркетплейсов

Дмитрий Новиков
