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05 августа 2025 в 19:20

Редкое природное явление заметили в российском городе

Шкваловый ворот заметили в Казани

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во вторник, 5 июля, в Казани заметили редкое природное явление — шкваловый ворот, передает Telegram-канал «Казань на максималках». Это редкое атмосферное явление часто предупреждает о приближении опасных погодных условий — мощной грозы, шквалистого ветра или сильного шторма.

Само явление не несет угрозы для человека. Оно представляет собой длинные и плотные облака.

Ранее в селе Ямном Воронежской области произошло обрушение селевого потока, который засыпал несколько частных домов землей и песком. Очевидцы отмечали серьезные последствия данного природного явления.

До этого ливень привел к оползню на юге Москвы на улице Ленинская Слобода. Грунт под дорогой смыло вместе с металлическими ограждениями, а происшествие попало на видео.

Тем временем на одном из горных хребтов на юге Чили пользователи Сети разглядели гигантское человеческое лицо, что мгновенно вызвало бурные обсуждения в уфологических кругах. Известный исследователь НЛО Скотт Уоринг первым обратил внимание на этот странный природный феномен, выдвинув гипотезу о возможной связи изображения с древними внеземными цивилизациями.

Казань
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