«Склифосовский», тайный брак, слухи о критике СВО: как живет Мария Куликова

Актриса Мария Куликова 4 августа отметила 48-летие. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь, что она говорила о спецоперации и Европе?

Чем известна Куликова

Мария Куликова родилась 4 августа 1977 года в Москве. После окончания Театрального училища имени Щукина была принята в труппу Московского академического театра сатиры, где служила с 1998 по 2011 год.

Актриса дебютировала в кино в 1999 году в картине «Затворник». Первую известность ей принес сериал «Две судьбы», а широкую популярность — «Склифосовский», где она сыграла роль нейрохирурга Марины Нарочинской.

Куликова также снималась в лентах «Доярка из Хацапетовки», «Моя прекрасная няня», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Любовь не по правилам», «Ландыш серебристый — 2», «Рецепт счастья» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Куликовой

В 2008 году Мария Куликова вышла замуж за актера Дениса Матросова. Они познакомились на съемках сериала «Две судьбы». В 2011 году у пары родился сын Иван. Еще спустя четыре года они развелись.

«Все рушиться начало из-за нашей прекрасной профессии. Гастроли и съемки — это не вышел из подъезда и стал сниматься. Это разъезды по всей стране. Это не сближает. Мы стали отдаляться, к сожалению. Так сложилось, что наши дороги разошлись», — объяснил развод Матросов.

В 2023 году Куликова сообщила, что вышла замуж второй раз, но не стала раскрывать имени супруга.

Мария Куликова на съемках телесериала «Склифосовский» Фото: Мудрац Александра/ITAR/TASS

«Мы в МФЦ расписались, и все. Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако. Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было… Мы вместе 10 лет, и при этом наша свадьба — баловство, хулиганство и спонтанное решение», — поделилась она.

Позднее актриса Серафима Низовская в программе «Судьба человека» заявила, что избранником Куликовой стал актер Виталий Кудрявцев.

Чем сейчас занимается Куликова

Мария Куликова накануне, 4 августа, отметила 48-летие. Актриса сейчас активно продолжает сниматься в российском кино. В 2025 году с ней на экраны вышли ленты «Загляни ему в голову — 2» и «Счастья хватит всем». Также ожидаются премьеры 13-го сезона сериала «Склифосовский» и фильма «Склифосовский. Новый год».

Куликова часто бывает в Европе. По ее словам, за границей она не встречала негатива к русским.

«Я очень много езжу по миру. Общаюсь с людьми. Я не вижу никакого давления, никакого негатива к русским, не слышу никаких вопросов. За последний год я и во Франции была, и в Испании. Ни одного плохого слова или косого взгляда», — отметила она.

По данным СМИ, в день начала спецоперации Куликова в соцсетях заявила, что ее «душа умерла», сопроводив слова песней на украинском языке. На настоящий момент актриса не ведет соцсети, в ее официальном аккаунте все публикации удалены.

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