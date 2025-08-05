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05 августа 2025 в 18:42

Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей

Для бесстрашных гурманов: яркая хреновина с черносливом Для бесстрашных гурманов: яркая хреновина с черносливом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовится эта хреновина без варки, сохраняя всю пользу и ядреный характер. Идеальна к мясу, пельменям или просто с черным хлебом.

Подготовьте 500 г спелых мясистых томатов, 150 г свежего корня хрена и 5 зубчиков чеснока. Томаты обдайте кипятком, снимите кожицу. Хрен очистите от кожицы. Внимание: работайте в перчатках и проветриваемом помещении! Пропустите томаты, хрен и чеснок через мясорубку с мелкой решеткой. Добавьте 1 ст. л. соли (без горки), 1 ст. л. сахара, 50 г мягкого чернослива (мелко нарезанного) и щепотку молотого мускатного ореха для глубины. Тщательно перемешайте до полного растворения соли и сахара. Попробуйте — острота должна быть яркой, но сбалансированной. При необходимости добавьте соли. Разложите готовую хреновину по стерильным банкам, сверху влейте по 1 ч. л. растительного масла (без запаха) для консервации. Закройте крышками. Храните в холодильнике. Дайте настояться хотя бы сутки — вкус станет гармоничнее и насыщеннее.

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Оксана Головина
О. Головина
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