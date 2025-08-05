Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили Бонусная система «Аэрофлота» перестала работать с момента атаки хакеров

Бонусная система компании «Аэрофлот» не работает с момента хакерской атаки, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, участники не могут войти в личные кабинеты и потратить накопленные мили. На официальном сайте авиаперевозчика указано, что в связи с проведением работ данный раздел временно недоступен.

Сейчас специалисты трудятся над восстановлением доступа в личные кабинеты пассажиров. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, утечки данных не произошло.

Все данные участников сохранены в полном объеме, потери информации не произошло. Мы прилагаем все усилия для восстановления работы системы в кратчайшие сроки, — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Ранее сообщалось, что сотрудники авиакомпании перешли на «ручной режим» работы. Бортпроводники и пилоты начали получать задания через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а ключевые процессы по документообороту пока выполняются в бумажном виде.

Атака на работу информационных систем «Аэрофлота» была совершена 28 июля, в результате произошла массовая отмена и переносы рейсов. Ответственность за сбой взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».