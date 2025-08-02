Хакеры вынудили сотрудников «Аэрофлота» перейти на «ручной режим» работы «Аэрофлот» после кибератаки перевел часть работы с компьютеров на бумагу

«Аэрофлот» после масштабной кибератаки столкнулся с коллапсом цифровых систем, что вынудило сотрудников авиакомпании переходить на «ручной режим» работы, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники. По данным канала, 28 июля бортпроводники и пилоты начали получать задания через мессенджеры WhatsApp и Telegram, а ключевые процессы по документообороту начали выполняться в бумажном виде.

Как пишет канал, сбой полностью вывел из строя систему «Аккорд», что привело к хаосу в управлении полетами. Особенно тяжело пришлось новому поколению сотрудников, которые пришли в авиакомпанию уже после цифровизации рабочих процессов. В результате возникали курьезные накладки: на один рейс могли назначить несколько экипажей, а крупные авиалайнеры иногда оставались без старших бортпроводников. Представители компании пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее Минтранс России сообщил о налаживании работы всех подразделений после хакерской атаки на «Аэрофлот». В ведомстве отметили, что переход на отечественные системы помог оперативно возобновить большинство рейсов.