В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку

В Копенгагене обсуждают демонтаж скульптуры «Большая Русалка» с обнаженной грудью, сообщает The Guardian. Произведение искусства может быть убрано с территории форта Драгер из-за жалоб на «порнографичность» и несоответствие историческому облику локации.

Арт-критик из газеты Politiken Матиас Кригер отметил, что статуя является «уродливой и порнографической». Священник и колумнист из издания Berlingske Сорин Готфредсен заявила, что установка статуи, представляющей мужские фантазии о внешности женщины, вряд ли поможет женщинам полюбить свое тело. При этом создатель и художник Петер Бех не понимает претензий и считает грудь русалки «соразмерной» общему масштабу скульптуры.

Скульптура высотой четыре метра и весом 14 тонн была создана и первоначально установлена у пирса Лангелини в 2006 году. В 2018 году ее убрали по просьбе местных жителей и перенесли в форт Драгер. В марте 2025 года датское агентство по делам дворцов и культуры потребовало вернуть объект на прежнее место, при этом муниципалитет отказался принять его в дар.

Ранее на Украине демонтировали последний памятник Ленину — бюст в селе Рудковцы Хмельницкой области. Демонтаж провели коммунальщики после их официального обращения. Памятник советскому вождю, простоявший несколько десятилетий, был окончательно убран с постамента 1 августа.