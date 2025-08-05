Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»

Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет» Трамп поднялся на крышу Белого дома и пошутил, что ищет место для ядерных ракет

Президент США Дональд Трамп, поднявшись на крышу зала для брифингов Белого дома, ознакомился с ходом строительных работ, идущих на территории резиденции, трансляцию вел телеканал C-SPAN. Американский лидер пошутил перед журналистами, что ищет «место для размещения ракет или ядерных боеголовок».

20-минутная инспекция в сопровождении охраны и помощников была посвящена планам масштабной реконструкции. В ходе «экскурсии» Трамп ответил на несколько вопросов журналистов, не забыв пошутить про ядерное оружие.

Пресс-служба Белого дома подчеркнула, что главной целью визита был осмотр площадки для будущего бального зала — самого амбициозного проекта реконструкции резиденции за последние десятилетия. Стоимость объекта оценивается в $200 млн.

Ранее Трамп заявил, что дальнейшее снижение цен на нефть якобы может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине. По мнению американского лидера, решающим может стать падение стоимости барреля еще на $10 (800 рублей).