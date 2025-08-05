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05 августа 2025 в 17:11

Трамп уверен, что снижение цен на нефть вынудит Россию завершить СВО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дальнейшее снижение цен на нефть может вынудить Россию прекратить боевые действия на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNBC News. По мнению американского лидера, решающим может стать падение стоимости барреля еще на $10 (800 рублей).

Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него (президента России Владимира Путина. — NEWS.ru) не останется выбора, — считает он.

Трамп также пригрозил жесткими мерами странам, продолжающим сотрудничество с Москвой. Особое внимание он уделил Индии, пообещав ввести повышенные пошлины на товары в течение 24 часов в случае закупок российской нефти. Не избежал угроз и Евросоюз — в случае невыполнения обязательств перед США европейским экспортерам грозят пошлины до 35%.

Ранее стало известно, что советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал прибудет в Москву с «визитом высокого уровня» для укрепления оборонного и энергетического сотрудничества. Переговоры пройдут на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины за сотрудничество Нью-Дели с Москвой.

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