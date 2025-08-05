Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке ABC: второй человек умер от легионеллеза в Нью-Йорке

В Нью-Йорке зафиксирована вторая смерть в результате вспышки легионеллеза, известного как «болезнь легионеров», сообщает телеканал ABC. Число инфицированных в городе достигло 58 человек.

Два человека умерли, по меньшей мере у 58 диагностирован легионеллез в результате вспышки заболевания, которая произошла на прошлой неделе в районе Гарлем в Нью-Йорке, — сообщает телеканал.

Власти города начали расследование после первых случаев заражения, выявленных на Манхэттене в начале августа. Специалисты поясняют, что бактерии легионеллы размножаются в теплой воде и передаются через вдыхание водяных паров. При этом, как подчеркивают официальные лица, заболевание не распространяется при контакте между людьми. В настоящее время эпидемиологи выясняют источник заражения и принимают меры по предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что 25 июля «болезнь легионеров» подтвердилась у 22 человек — один из них умер. Особое внимание медики призвали обратить на людей из группы риска. Среди них — старше 50 лет, курильщиков, а также тех, у кого есть хронические болезни легких или ослабленный иммунитет.