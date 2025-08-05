Экс-главу Рубежанской ГВА отправили за решетку из-за махинаций с БПЛА и РЭБ

Экс-главу Рубежанской ГВА отправили за решетку из-за махинаций с БПЛА и РЭБ Суд на Украине арестовал экс-главу Рубежанской ГВА Юрченко по делу о коррупции

Суд на Украине заключил под стражу бывшего главу Рубежанской городской военной администрации Андрея Юрченко, сообщил украинский телеканал «Общественное». Его подозревают в организации коррупционной схемы при закупках беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы для вооруженных сил страны.

Экс-руководителю Рубежанской городской военной администрации Андрею Юрченко избрали меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в размере 6 млн гривен ($143,5 тысячи, 11,5 млн рублей), — говорится в сообщении.

Этот арест стал частью масштабного расследования, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало 2 августа. В центре скандала оказались не только местные чиновники, но и депутат от правящей партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов. По версии следствия, организованная группа годами завышала цены на критически важное военное оборудование, нанося многомиллионный ущерб государству в условиях конфликта.

Среди других фигурантов — бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и руководитель Мукачевской районной администрации. Оба чиновника были тут же уволены указами президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский привлек внимание НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его словам, эти структуры уже собирают материалы для народного трибунала над президентом.