Назван фрукт, через который может передаваться вирус Нипах

Назван фрукт, через который может передаваться вирус Нипах SHOT: вирус Нипах распространяется через зараженные летучими лисицами манго

Опасный вирус Нипах в Индии может передаваться людям через употребление в пищу манго, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. Основными переносчиками патогена являются плодовые летучие мыши, известные как «летучие лисицы», которые оставляют на фруктах свою инфицированную слюну.

По словам очевидцев, ежегодно в стране фиксируются случаи заболевания после употребления этого популярного фрукта. Инфекция способна сохранять активность на поверхности плодов до трех суток, что создает серьезный риск для потребителей.

Индия является мировым лидером по производству манго, а штат Западная Бенгалия, где недавно выявили три случая заражения, особенно известен своими обширными садами. На этих территориях обитают многочисленные колонии летучих лисиц, что создает благоприятные условия для распространения вируса.

Местные жители советуют туристам и покупателям принимать дополнительные меры предосторожности. Следует тщательно мыть все фрукты, избегать покупки нарезанных плодов и внимательно осматривать кожуру манго.

Ранее сообщалось, что среди первых признаков заражения вирусом Нипах отмечают сильную головную боль, общую слабость, а также повышение температуры и симптомы поражения центральной нервной системы. Вакцин против этого заболевания пока не существует, поэтому важно соблюдать меры профилактики.