Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 20 минут

Натрите картофель, сформируйте котлеты с фаршем, обжарьте. Вкусные зразы с соусом к ужину за 40 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного и душевного семейного ужина.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей картофельной корочкой котлеты, скрывающие внутри сочную ароматную начинку из мясного фарша с луком, которые просто тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 6-7 картофелин, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки, сметана или томатный соус для подачи. Картофель очистите, натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку, соль и перец, перемешайте до однородной массы. Для начинки мелко нарежьте лук, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. На ладонь выложите часть картофельной массы, сделайте углубление, положите ложку начинки и аккуратно сформируйте котлету, полностью закрыв фарш картофелем. Обжарьте зразы на хорошо разогретом масле на среднем огне по 5–6 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

