Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 18:00

Никаких больше котлет по-киевски. Запекаю зразы «Птичье гнездо» с яйцом и зеленью — сочно и вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Никаких больше котлет по-киевски. Запекаю зразы «Птичье гнездо» с яйцом и зеленью — сочно и изящно. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина, которое удивит и формой, и вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные мясные котлеты, внутри которых, как сюрприз, скрывается целое вареное яйцо, создавая эффект уютного гнезда, а зелень добавляет свежую весеннюю нотку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 4–5 вареных яиц, 1 сырое яйцо, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, пучок укропа и петрушки, панировочные сухари, соль, перец, растительное масло. Лук и чеснок мелко порубите, зелень измельчите. Смешайте фарш с сырым яйцом, луком, чесноком, зеленью, солью и перцем. Разделите фарш на части. Каждую часть распластайте в лепешку, в центр положите очищенное вареное яйцо и аккуратно заверните фарш, полностью скрыв яйцо, придав овальную форму. Обваляйте каждую зразу в панировочных сухарях. Обжарьте на сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон. Затем переложите в форму и доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут. Подавайте горячими, разрезав пополам, чтобы показать «сюрприз». Идеально с пюре или овощным салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками
Семья и жизнь
Не выбрасываем: печенье из переспелых бананов своими руками
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Семья и жизнь
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Картошку больше не жарю. Леплю польские картофельные зразы с грибами — сочные, в румяной шубке
Общество
Картошку больше не жарю. Леплю польские картофельные зразы с грибами — сочные, в румяной шубке
Забыла про фаршированные перцы. На ужин готовлю зразы «Праздничный венок» с грибами и гречкой
Общество
Забыла про фаршированные перцы. На ужин готовлю зразы «Праздничный венок» с грибами и гречкой
Отварная гречка — это скучно. Тушу её с куриными сердечками и луком — вкусный и полезный ужин
Общество
Отварная гречка — это скучно. Тушу её с куриными сердечками и луком — вкусный и полезный ужин
рецепты
зразы
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин потребовал ликвидировать последствия аварий в регионах
Путин назвал число вопросов, которые ему хотели задать россияне
В Германии одобрили заявление Мерца о России
Захарова отметила объективность международного трибунала по геноциду в ДНР
В Госдуме ответили, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Суд огласил решение в отношении убийцы из Электростали
В TikTok звезду «Сплетницы» высмеяли за манерность и превратили в мем
«Она затравлена»: подозреваемая в педофилии учительница попала в ПНД
«Кровавые людоеды»: в Госдуме вывели Зеленского на чистую воду
Стало известно, как ВСУ обращались с жителями Красноармейска
Мои банановые блины — отличный способ спасти переспелые фрукты
«Несет деструктив»: Бородин поставил под вопрос патриотизм Джигурды
Неаккуратное обращение мигранта с бензопилой привело к жуткой травме
Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет
Что делать с почерневшими бананами: рецепт восточного десерта
Появились кадры смывающего все с улиц на юге Италии циклона
Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты
Украинские «Белые ангелы» начали похищать детей из ДНР
Политолог объяснил нежелание Трампа применять военную силу в Гренландии
Бывшая соратница Зеленского раскрыла, когда закончится конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.