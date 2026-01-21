Никаких больше котлет по-киевски. Запекаю зразы «Птичье гнездо» с яйцом и зеленью — сочно и вкусно

Никаких больше котлет по-киевски. Запекаю зразы «Птичье гнездо» с яйцом и зеленью — сочно и изящно. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина, которое удивит и формой, и вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, ароматные мясные котлеты, внутри которых, как сюрприз, скрывается целое вареное яйцо, создавая эффект уютного гнезда, а зелень добавляет свежую весеннюю нотку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 4–5 вареных яиц, 1 сырое яйцо, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, пучок укропа и петрушки, панировочные сухари, соль, перец, растительное масло. Лук и чеснок мелко порубите, зелень измельчите. Смешайте фарш с сырым яйцом, луком, чесноком, зеленью, солью и перцем. Разделите фарш на части. Каждую часть распластайте в лепешку, в центр положите очищенное вареное яйцо и аккуратно заверните фарш, полностью скрыв яйцо, придав овальную форму. Обваляйте каждую зразу в панировочных сухарях. Обжарьте на сковороде с маслом до румяной корочки со всех сторон. Затем переложите в форму и доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут. Подавайте горячими, разрезав пополам, чтобы показать «сюрприз». Идеально с пюре или овощным салатом.

