17 марта 2026 в 19:32

Вместо ужина в пост готовлю салат из 2 ингредиентов: вкусно, сытно и очень дешево

Фото: D-NEWS.ru
Вместо ужина в пост готовлю салат из двух ингредиентов, не считая заправки, который по вкусу может соперничать с дорогими мясными закусками. Это вкусно, сытно и очень дешево.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится: 2 банки консервированной красной или белой фасоли (около 800 г), 4-5 крупных луковиц, 3-4 ст. л. постного майонеза. Пожеланию можно добавить чеснок.

Как приготовить

Лук нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. На сковороде разогрейте достаточное количество растительного масла и обжарьте лук на среднем огне до мягкости и золотисто-коричневого цвета (около 15-20 минут). Важно не пережарить, но и не оставить сырым. Готовый лук снимите с огня и полностью остудите. С фасоли слейте жидкость и промойте ее холодной водой. В большой миске смешайте остывший лук и фасоль. Добавьте постный майонез, выдавленный чеснок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте. Дайте салату настояться в 30 минут. Этот салат идеально подходит как самостоятельное блюдо или гарнир.

Ранее стало известно, как приготовить постную шарлотку на заливном апельсиновом тесте.

Проверено редакцией
Великий пост
ужины
салаты
рецепты
Дарья Иванова
