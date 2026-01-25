Элементарный рецепт и потрясающий результат: беру гречку, фарш — через полчаса сытный ужин готов

Гречневая запеканка — это блюдо станет настоящей палочкой-выручалочкой на вашей кухне. Элементарный рецепт и потрясающий результат. Все до безобразия просто: беру гречку, фарш — и через полчаса сытный ужин готов!

Запеканка получается не рассыпчатой, а плотной, хорошо нарезается на порции благодаря особому приему приготовления и связующей роли яично-сметанной заливки.

Вам понадобятся: 300 г гречневой крупы, 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 луковица, 1 морковь, 3 яйца, 200 г сметаны, 50–70 мл молока или воды, соль, перец. Гречку отварите до готовности в подсоленной воде по инструкции. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на масле до мягкости, добавьте фарш и обжаривайте, разбивая комки, до изменения цвета. Посолите и поперчите. В глубокой миске смешайте остывшую гречку и фарш с овощами. В отдельной чашке взбейте яйца со сметаной, молоком, щепоткой соли. Соедините гречнево-мясную массу с яичной заливкой, тщательно перемешайте. Выложите массу в форму для запекания, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30 минут до золотистой корочки.

