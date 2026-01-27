Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Хрустящие лодочки из картофельного пюре. Быстрее зраз! С сырной начинкой и сметанным соусом

Фото: D-NEWS.ru
Хрустящие лодочки из картофельного пюре. Быстрее зраз! С сырной начинкой и сметанным соусом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или горячей закуски к столу.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой картофельные лодочки снаружи и тягучая ароматная сырная начинка с зеленью внутри.

Для приготовления вам понадобится: для «теста» — 500 г картофельного пюре, яйцо, 3–4 ст. л. муки; для начинки — 150 г твердого сыра, 2–3 веточки укропа; для жарки — растительное масло, панировочные сухари. Сыр натрите на терке, укроп мелко порубите и смешайте. В остывшее пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на части, каждую раскатайте в лепешку. В центр выложите сыр с укропом, защипните края, придавая овальную форму «лодочки». Обваляйте каждую лодочку в панировочных сухарях. Обжарьте на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или сметанным соусом с чесноком.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
зразы
картофель
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
