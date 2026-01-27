Рекордный снегопад сменится адским морозом до −25: прогноз погоды в Москве

Снегопад в Москве успел поставить первый рекорд. Когда закончится новый снежный коллапс, какая погода будет в столице, чего ждать в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 27 января

Уже к 11 утра новый снегопад в Москве поставил рекорд: за минувшие сутки в столице прирост снежного покрова составил 11 мм, перекрыв значения 1995 года. При этом окончательный итог суточным измерениям будет поставлен только после 21 часа. В Подмосковье местами также побит рекорд по осадкам, отмечает метеоролог Татьяна Позднякова: в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 мм. На ВДНХ высота снежного покрова достигла 41 см.

Из-за обильных осадков в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Яндекс Пробки» сообщает о девятибалльных пробках, пользователи сообщают о десятках ДТП из-за сложившейся ситуации. Отмечается, что из-за обильного снегопада в Москве сервисы такси «взвинтили» цены на поездки. Поездка из одного конца Москвы в другой или в аэропорт (например, с юго-запада столицы в Домодедово) стоит дороже билета на самолет в Санкт-Петербург. Депутат Госдумы Николай Новичков в разговоре с NEWS.ru призвал запретить такую практику.

«В конце концов, есть антимонопольное законодательство, и это стихийное повышение цен должно иметь верхний потолок», — подчеркнул он.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус указывает, что снегопады принесли теплый атмосферный фронт от европейского циклона. Температура в столице вернулась к климатическим нормам.

«Температура воздуха в городе — минус 5–7 градусов, по области — минус 4–9. Атмосферное давление будет падать. В среду временами снег, в отдельных районах сильный, ночью минус 7–9 градусов, днем минус 5–7», — прогнозирует Леус.

Синоптик предупредил москвичей: не стоит обманываться, когда снегопад начнет стихать в течение дня: вечером осадки вновь усилятся.

Когда закончится снегопад, сколько будет градусов в Москве на неделе

По данным Foreca, мощный снегопад будет идти в Москве почти без перерывов до 29 января. Только днем в четверг осадки начнут успокаиваться. Всего за три дня ожидается почти 45 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы. Ранее в начале января в Москве всего за одни сутки 9 января выпало до двух третьих месячной нормы.

Гидрометцентр предупреждает: как только снегопад затихнет, в Москву придет мощное похолодание. Уже в ночь на 30 января в столице ожидается до минус 16 градусов. Начало февраля принесет еще более жесткие морозы: в выходные 31 января и 1 февраля ожидается минус 15–20 градусов ночью, а в следующий понедельник, 2 февраля, ударит до минус 25.

«Адские» морозы задержатся по крайней мере на первой неделе февраля. Долговременный прогноз «Метеоновостей» обещает оттепель не ранее 9 февраля.

Какая погода ждет Санкт-Петербург до конца января

В Северной столице, в отличие от Москвы, снегопады отсутствуют. Леус указывает, что Санкт-Петербург 27 января находится на периферии скандинавского антициклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, а температура — ниже положенного по климату. В Санкт-Петербурге минус 9–11 градусов, в Ленинградской области минус 9–14. Атмосферное давление около нормы. В среду местами небольшой снег, ночью минус 11–13, днем минус 8–10 градусов», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, Петербург ждет продолжительный период морозной погоды без осадков. В начале февраля температура будет опускаться ниже минус 20 градусов, однако в остальном удержится в рамках минус 10–15.

