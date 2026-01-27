В Раде раскрыли дедлайн США в переговорах по Украине Гончаренко: США могут прекратить участие в переговорах по Украине после 15 мая

США могут выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если мир не будет достигнут до 15 мая, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По словам парламентария, Вашингтон в таком случае полностью дистанцируется от дальнейшего обсуждения темы.

США поставили дедлайн по переговорам — 15 мая <…> Если не договоримся, они выходят из переговорного процесса и полностью удаляются от темы, — написал Гончаренко.

Ранее политолог Алексей Мухин назвал президента Украины Владимира Зеленского главной проблемой переговорного процесса. Он отметил, что возобновление диалога Киева и Москвы — положительный сигнал. По словам политолога, другие участники, в отличие от Зеленского, предпочитают не комментировать ход переговоров. По его мнению, он хочет либо сорвать диалог, либо оказать давление.

До этого политолог Юрий Самонкин рассказал, что Украина может перестать существовать как государство при отказе Зеленского принять мирный план американского лидера Дональда Трампа. По его словам, страну ждут такие же последствия, если Киев продолжит действовать в интересах Великобритании.