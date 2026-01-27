Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:42

Политолог назвал главную проблему переговоров по украинскому кризису

Политолог Мухин: Зеленский является главной проблемой переговорного процесса

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский является главной проблемой переговорного процесса, заявил ОТР политолог Алексей Мухин. Он отметил, что возобновление диалога Киева и Москвы — положительный сигнал.

Поведение Зеленского в данном случае иррационально, оно исходит из того, что Украина находится в положении победителя, что не отражает реалии на поле боя и в экономике Украины, поэтому, скорее всего, главной проблемой этого переговорного процесса является лично Зеленский, который может позволить себе влиять на переговорный процесс таким непосредственным, грубым образом, — рассказал Мухин.

По словам политолога, другие участники, в отличие от Зеленского, предпочитают не комментировать ход переговоров. По его мнению, он хочет либо сорвать диалог, либо оказать давление.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, что Украина может перестать существовать как государство при отказе Зеленского принять мирный план американского лидера Дональда Трампа. По его словам, страну ждут такие же последствия, если Киев продолжит действовать в интересах Великобритании.

политологи
Украина
Владимир Зеленский
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сколько шагов в день надо проходить пожилым людям: мнение врачей и ученых
В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче
В Госдуме объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике
«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.