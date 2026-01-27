Президент Украины Владимир Зеленский является главной проблемой переговорного процесса, заявил ОТР политолог Алексей Мухин. Он отметил, что возобновление диалога Киева и Москвы — положительный сигнал.

Поведение Зеленского в данном случае иррационально, оно исходит из того, что Украина находится в положении победителя, что не отражает реалии на поле боя и в экономике Украины, поэтому, скорее всего, главной проблемой этого переговорного процесса является лично Зеленский, который может позволить себе влиять на переговорный процесс таким непосредственным, грубым образом, — рассказал Мухин.

По словам политолога, другие участники, в отличие от Зеленского, предпочитают не комментировать ход переговоров. По его мнению, он хочет либо сорвать диалог, либо оказать давление.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, что Украина может перестать существовать как государство при отказе Зеленского принять мирный план американского лидера Дональда Трампа. По его словам, страну ждут такие же последствия, если Киев продолжит действовать в интересах Великобритании.