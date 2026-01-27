Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Взбиваю творог, яйца и ваниль — выливаю в форму. Воздушное суфле без муки на завтрак за 25 минут

Фото: D-NEWS.ru
Взбиваю творог, яйца и ваниль — выливаю в форму. Воздушное суфле без муки на завтрак за 25 минут. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для легкого, но сытного начала дня или моментального полезного десерта.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, высокое и пористое суфле с бархатистой текстурой, которое буквально тает во рту, оставляя тонкий сладковатый вкус творога и аромат ванили.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога, 3 яйца, 5 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, щепотка соли, сливочное масло для формы. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки разотрите с творогом, обычным и ванильным сахаром до однородной гладкой массы. Белки взбейте с щепоткой соли в устойчивую пену. Аккуратно, движениями снизу вверх, соедините творожную массу с белками. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого верха. Не открывайте духовку первые 15 минут! Готовому суфле дайте немного остыть в выключенной духовке. Подавайте теплым, дополнив ягодами или сиропом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

