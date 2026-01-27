Стало известно о наказании для финского наемника Наемник ВСУ из Финляндии Вяйсянен получил 14 лет заочно

Наемник из Финляндии Харри Вяйсянен, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщили в Генеральной прокуратуре России. 37-летний мужчина объявлен в международный розыск.

Вяйсянен объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Вяйсянена к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 27 января, сообщалось, что ВСУ выплатили Вяйсянену гонорар в размере 170 тысяч рублей. Он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на территории Донецкой Народной Республики в 2022 году.

До этого в силовых ведомствах сообщили, что потери среди иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, продолжают увеличиваться. С февраля 2022 года было ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, что происходит на фоне дипломатических усилий властей этой страны.