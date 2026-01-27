Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:58

Стало известно о наказании для финского наемника

Наемник ВСУ из Финляндии Вяйсянен получил 14 лет заочно

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Наемник из Финляндии Харри Вяйсянен, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщили в Генеральной прокуратуре России. 37-летний мужчина объявлен в международный розыск.

Вяйсянен объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Вяйсянена к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее во вторник, 27 января, сообщалось, что ВСУ выплатили Вяйсянену гонорар в размере 170 тысяч рублей. Он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на территории Донецкой Народной Республики в 2022 году.

До этого в силовых ведомствах сообщили, что потери среди иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, продолжают увеличиваться. С февраля 2022 года было ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, что происходит на фоне дипломатических усилий властей этой страны.

Россия
наемники
суды
Генпрокуратура
