Стало известно о наказании для финского наемника

Наемник из Финляндии Харри Вяйсянен, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет колонии строгого режима, сообщили в Генеральной прокуратуре России. 37-летний мужчина объявлен в международный розыск.
Вяйсянен объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Вяйсянена к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.
Ранее во вторник, 27 января, сообщалось, что ВСУ выплатили Вяйсянену гонорар в размере 170 тысяч рублей. Он принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на территории Донецкой Народной Республики в 2022 году.
До этого в силовых ведомствах сообщили, что потери среди иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне ВСУ, продолжают увеличиваться. С февраля 2022 года было ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, что происходит на фоне дипломатических усилий властей этой страны.