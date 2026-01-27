Вооруженные сил Украины заплатили 37-летнему гражданину Финляндии Харри Вяйсянену гонорар в размере 170 тыс. рублей, сообщает Генеральная прокуратура России. Наемник приговорен к 14 годам лишения свободы заочно.

В суде установлено, что в августе 2022 года Вяйсянен прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона. <…> до осени 2022 года Вяйсянен принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на территории Донецкой Народной Республики. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более 170 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее пленный колумбийский наемник из ВСУ Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих земляков не участвовать в боевых действиях на Украине. По его словам, реальные условия службы для иностранцев не соответствуют обещаниям вербовщиков, а информация, которую дают колумбийцам, является ложной. Договоренности систематически нарушаются.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины начали переброску в Харьковскую область иностранных наемников из Колумбии. По его данным, это делается с целью удержания позиций на участке фронта Хатнее — Меловое.