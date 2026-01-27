Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:49

Названа сумма гонорара финского наемника ВСУ

Генпрокуратура России: финский наемник Вяйсянен получил 170 тыс. рублей

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные сил Украины заплатили 37-летнему гражданину Финляндии Харри Вяйсянену гонорар в размере 170 тыс. рублей, сообщает Генеральная прокуратура России. Наемник приговорен к 14 годам лишения свободы заочно.

В суде установлено, что в августе 2022 года Вяйсянен прибыл на Украину и вступил в ряды Интернационального легиона. <…> до осени 2022 года Вяйсянен принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на территории Донецкой Народной Республики. За указанные действия он получил вознаграждение в размере более 170 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее пленный колумбийский наемник из ВСУ Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих земляков не участвовать в боевых действиях на Украине. По его словам, реальные условия службы для иностранцев не соответствуют обещаниям вербовщиков, а информация, которую дают колумбийцам, является ложной. Договоренности систематически нарушаются.

Кроме того, источник в российских силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы Украины начали переброску в Харьковскую область иностранных наемников из Колумбии. По его данным, это делается с целью удержания позиций на участке фронта Хатнее — Меловое.

гонорары
наемники
ВСУ
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта важная деталь в «слежке» за российскими дипломатами в ЕС
Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.