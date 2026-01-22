Бразильский наемник получил 13,5 года

Бразильского наемника, который встал на сторону ВСУ, заочно приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СКР. По данным ведомства, с марта 2024 года Николау Алекс Родриго в качестве наемника в составе различных украинских вооруженных формирований за деньги участвует в боевых действиях против российских военнослужащих.

Судом ему вынесен приговор (заочно) в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск, — сказали в ведомстве.

До этого появилась информация, что шестеро солдат ВСУ заочно предстанут перед судом по обвинению в истязаниях и убийствах пленных российских военнослужащих в Харьковской области Украины. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.

Ранее наемница из Норвегии Сандра Эйра пожаловалась на то, что в 157-й механизированной бригаде ВСУ отказываются возвращать ей автомобиль. В соцсети женщина заявила, что сама одолжила авто, но позже в подразделении сменилось руководство, и теперь ей не хотят отдавать транспортное средство.