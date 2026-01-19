Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:58

Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных

Шесть солдат ВСУ заочно предстанут перед судом за убийства российских военных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Шестеро солдат ВСУ заочно предстанут перед судом по обвинению в истязаниях и убийствах пленных российских военнослужащих в Харьковской области Украины, сообщили в прокуратуре Москвы. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд.

Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артем Субачев, Андрей и Сергей Янголенко обвиняются по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными и применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)<…> Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу заочно, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25–26 марта 2022 года обвиняемые, находясь на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области, произвели выстрелы из стрелкового огнестрельного оружия по восьми пленным российским военнослужащим. В результате семеро из них скончались.

Кроме того, в марте 2022 года фигуранты дела доставили троих пленных российских военных в неустановленное место в Харькове, где нанесли им колото-резаные ранения и произвели многочисленные выстрелы из ручного стрелкового оружия. В результате двое потерпевших погибли.

Следствие также установило, что 28 марта 2022 года в селе Малая Рогань обвиняемые нанесли одному российскому военнослужащему множественные удары металлическим предметом, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, а также застрелили еще троих пленных российских военных.

Помимо этого, в период с марта по май 2022 года фигуранты доставили пятерых пленных военнослужащих РФ в неустановленное место в Харькове, где систематически применяли к ним физическое насилие. В результате один из потерпевших скончался. В отношении обвиняемых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, все они объявлены в розыск, сообщили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что боец батальона ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Богдан Белинов, осужденный на 23 года колонии, признался в убийстве мирной жительницы Мариуполя. Он расстрелял женщину из автомата, когда та выразила недовольство из-за присутствия ВСУ в городе и направилась в сторону позиций российских войск.

