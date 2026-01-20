«Воровство»: норвежская наемница пожаловалась, что ВСУ не отдают ей авто Наемница Эйра пожаловалась на отказ ВСУ возвращать ей одолженный автомобиль

Наемница из Норвегии Сандра Эйра пожаловалась на то, что в 157-й механизированной бригаде ВСУ отказываются возвращать ей автомобиль. В соцсети женщина заявила, что сама одолжила авто, но позже в подразделении сменилось руководство и теперь ей не хотят отдавать транспортное средство.

По доброте своей я одолжила свой автомобиль подразделению, которое потом изрядно потрясло и у которого сменилось командование. И сейчас они отказываются возвращать мне мою машину. Это также называется воровство. Речь идет о 157 механизированной бригаде, — заявила она.

Отмечается, что Эйра была заочно приговорена в России к 13 годам колонии. Она обвиняется в участии в боевых действиях против российской армии в период с февраля 2022 года до лета 2025 года.

Ранее стало известно, что прибывающие на Украину иностранные наемники оформлялись как охранники. С начала СВО в 2022 году 30 тыс. «солдат удачи» отправили на Украину якобы в «командировки» от фирм. Польша и Испания напрямую участвовали в их переброске.