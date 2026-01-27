В ГД рассказали о законопроекте про ужесточение контроля за иноагентами Депутат Говырин: новый закон ускорит обмен данными об иноагентах между банками

Законопроект об усилении надзора за иноагентами позволит банкам ускорить обмен информацией о лицах, включенных в этот список, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, финансовые учреждения должны будут предоставить ответ на запрос в течение трех дней.

В повестке Госдумы поднялась тема дополнительного контроля за финансовыми операциями лиц, признанных иностранными агентами. Речь идет о законопроекте, внесенном группой депутатов и поддержанном руководством палаты. Суть инициативы сводится к изменению порядка обмена сведениями между банками и Министерством юстиции. Сегодня они предоставляются по запросам, однако сроки ответа прямо не зафиксированы и на практике могут растягиваться. Новые нормы предлагают обязать кредитные организации и государственные органы направлять информацию в электронном виде и укладываться в трехдневный срок с момента получения запроса, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что такая мера важна для своевременного выявления нарушений закона со стороны иноагентов. По словам Говырина, без оперативного вмешательства контроль теряет свою значимость, так как необходимо быстро фиксировать операции и, при необходимости, их пресекать. Депутат указал, что банки также должны четко осознавать свою ответственность, чтобы их действия не способствовали правонарушениям.

В текущей обстановке перечни иноагентов, а также лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, регулярно пополняются. Контроль за ними ведется постоянно, и нахождение в этих списках не должно восприниматься как формальность. Речь идет о защите интересов государства и граждан, которые могут пострадать от действий иноагентов, в том числе совершаемых через посредников. Ускорение обмена между банками и Минюстом дает возможность быстрее проверять операции и выявлять аффилированных участников, — заключил Говырин.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что иноагенты стремятся оспорить свой статус, так как рассматривают Россию как запасной вариант и надеются вернуться в страну для заработка на своем творчестве. По его словам, такая настойчивость объясняется неудачными попытками найти свою нишу на западном рынке.